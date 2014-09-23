Яценюк обещает остановить «неадекватные валютные скачки»

В Украине есть все основания остановить неадекватные валютные скачки, и правительство совместно с Национальным банком сделает все необходимое для этого, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас есть все условия для того, чтобы остановить неадекватные валютные скачки, – сказал глава правительства. - За последние три месяца общий объем продажи валюты на рынке составил 14,3 млрд долл. Сказать, что нет валюты, – неправильно. Она есть. Импорт упал на 33%. А это то, на что надо покупать валюту и платить. «Нафтогаз» выходил на рынок в ограниченном количестве. Мы справлялись самостоятельно».

Яценюк подчеркнул, что основной индикатор валютного рынка – торговое сальдо. «Если в прошлом году оно было «минус» 6 млрд долл, то в этом году «плюс» миллиард. Если посадить экономиста-второкурсника, он скажет, что курс должен не падать, а укрепляться. И у меня сейчас иного пояснения, чем, с одной стороны, паника, а с другой – спекуляция, – нет», - сказал Яценюк.

Ранее министр финансов Александр Шлапак также отмечал, что оснований для резких валютных скачков нет и курс можно стабилизировать на отметке 13-13,5 грн за доллар.