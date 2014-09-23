Гривня закрыла межбанк откатом к 14,90 за доллар

К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 14,8500/14,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3800/0,3869, к 12:00 цены поднялись 0,3835/0,3883. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях 0,3832/0,3883. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 38,5700 (+0,0100), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2830/1,2865. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 18,9005/19,2260, к 12:00 цены ушли вверх 19,0590/19,2820. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 19,1235/19,1915.