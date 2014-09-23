Италия заморозила активы сына Азарова – СМИ

Вместе с недвижимостью российского миллиардера Аркадия Ротенберга в Италии были заморожены активы сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, украинско-австрийского бизнесмена Алексея Азарова.

Об этом говорится в официальном заявлении Финансовой гвардии, силового подразделения Минфина Италии, имеющемся в распоряжении ИТАР-ТАСС.

За Азаровым в Италии числятся активы, управляемые его австрийской группой Garda Handels - und Beteiligungs GmbH, которая контролирует итальянскую компанию Agosto 2012 srl. Среди опечатанного имущества - виллы и земельные участки на Сардинии, в окрестностях Олбии (Изумрудный берег), указывается в заявлении.

Как подчеркивают в Финансовой гвардии, соответствующие действия в отношении Алексея Азарова, связаны с открытым в отношении него в Украине расследованием по фактам хищения средств государственных фондов и незаконном переводе их за пределы страны.

Алексей Азаров в 2002-2003 годах был советником Виктора Януковича, который занимал тогда пост премьер-министра. Николай Азаров, ставший премьер-министром в 2010 году, подал в отставку в разгар Евромайдана 28 января 2014 года. Сразу после отставки он улетел в Вену, где живет семья сына.

Напомним, в соответствии с санкционными решениями США и ЕС Финансовая гвардия заморозила недвижимость российского предпринимателя Аркадия Ротенберга, в том числе опечатаны виллы на Сардинии и под Римом, заморожены до снятия санкций или до соответствующего опротестования будут и доходы фешенебельной столичной гостиницы Berg Luxury, которая управляется компанией Aurora 31, принадлежащей зарегистрированной на Кипре компании Ротенберга.