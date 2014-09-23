НБУ 25 сентября проведет очередной валютный аукцион для поддержки гривни
Регулятор 23 сентября продал на валютном аукционе 111,9 млн долл.
Национальный банк Украины на 25 сентября объявил очередной аукцион по продаже иностранной валюты за гривни, в ходе которого намерен предложить к продаже до 200 млн долл. США.
Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.
Напомним, на текущей неделе регулятор 23 сентября продал на валютном аукционе 111,9 млн долл.
Нацбанк намерен продавать валюту для удовлетворения потребностей клиентов и будет принимать к рассмотрению заявки банков не ниже 500 тыс. долл. Количество заявок банка не ограничено. Размер бронирования денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должен составлять 100% по каждой заявке по определенному банком курсу.
Читайте такжеЯценюк обещает остановить «неадекватные валютные скачки»
Как сообщал УНИАН, в сентябре регулятор провел уже 3 аукциона по продаже валюты, возобновив практику их проведения впервые с 2010 года.
Во вторник, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины понизились до 14,8000/14,9700 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум.