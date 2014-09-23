НБУ 25 сентября проведет очередной валютный аукцион для поддержки гривни

Национальный банк Украины на 25 сентября объявил очередной аукцион по продаже иностранной валюты за гривни, в ходе которого намерен предложить к продаже до 200 млн долл. США.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Напомним, на текущей неделе регулятор 23 сентября продал на валютном аукционе 111,9 млн долл.

Нацбанк намерен продавать валюту для удовлетворения потребностей клиентов и будет принимать к рассмотрению заявки банков не ниже 500 тыс. долл. Количество заявок банка не ограничено. Размер бронирования денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должен составлять 100% по каждой заявке по определенному банком курсу.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре регулятор провел уже 3 аукциона по продаже валюты, возобновив практику их проведения впервые с 2010 года.

Во вторник, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины понизились до 14,8000/14,9700 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум.