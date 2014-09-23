Eurobank расторгает сделку по продаже дочернего «Универсал Банка» «Дельта Банку»

Международная финансовая группа Eurobank приняла решение расторгнуть договор о продаже своей дочерней структуры в Украине «Универсал Банк» «Дельта Банку», сообщается на сайте Eurobank.

Eurobank отмечает, что не получил соответствующих разрешительных документов, в связи с чем сделка не может быть завершена, и группа приняла решение расторгнуть договор с «Дельта Банком».

Группа оценивает объем вложений в украинские активы, включая «Универсал Банк», с учетом их обесценивания в первой половине 2014 года, в 107 млн евро.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» подписал договор о покупке дочерней структуры финансовой группы Eurobank в Украине, «Универсал Банка», 14 августа, сумма сделки составила 95 млн евро, и ее завершение планировалось до конца 2014 года после получения всех необходимым разрешительных документов.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 4,395 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2012 года его убыток составлял 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.