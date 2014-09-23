НБУ поддержит Фонд гарантирования новым кредитом на 6 млрд гривень

Национальный банк Украины кредитовал Фонд гарантирования вкладов физлиц на 4,8 млрд грн и намерен предоставить еще около 6 млрд грн кредитных средств, сообщила директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова на пресс-конференции в НБУ.

«Сумма кредита, который мы уже предоставили, это 4,8 млрд. Сумма около 6 млрд – это будет кредит под будущие поступления в фонд», - сказала Щербакова.

По ее словам, эта сумма может повлиять на рынок ликвидности и инфляционные ожидания, но у Национального банка есть необходимые рычаги.

«Мы как предоставляем ликвидность, так ее и абсорбируем... Будем стерилизовать ликвидность, абсорбировать через депозитные сертификаты. Или у нас есть механизм двойной котировки, будем продавать гособлигации, у нас большой портфель государственных ценных бумаг, они с неплохой доходностью, и банки будут их покупать. Такой путь», - добавила Щербакова.

Читайте такжеНацбанк рассмотрит вопрос повышения учетной ставки на этой неделе