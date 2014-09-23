Рынок труда в Украине за год упал на 20-25% - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор по развитию проекта Work.ua Сергей Марченко.

«Рынок труда просел, по данным за последнее время, на 20-25% относительно своих показателей 2013 года. Несомненно, это большое падение. Это еще не падение 2009 года, но я не исключаю, что оно может продолжиться к концу этого года - началу следующего, когда есть традиционное новогоднее затишье… Падение будет серьезным», - отметил Марченко.

При этом, по его словам, падение началось не после Евромайдана, аннексии Крыма или начала военных действий на востоке страны, а гораздо раньше.

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«Рынок труда рухнул не после Майдана, а еще в начале 2013 года. У нас есть сравнение динамики рынка труда по 2012 и 2013 годам. Если вы помните, 2013 год – это был «год стабильности» при режиме Януковича, но, к сожалению, уже в 2013 году мы видели падение количества вакансий, которые размещаются на нашем сайте», - сообщил Марченко.

Он также пояснил, что компания может отслеживать тенденции рынка труда по своей статистике: сколько вакансий было зарегистрировано на сайте, сколько резюме было подано. По его словам, в течение года – с сентября 2013 года по сегодняшний день - количество вакансий продолжает сокращаться, а количество резюме – расти, в среднем на 20-30% ежемесячно.

Также эксперт отметил, что сразу после начала военных действий на Донбассе количество вакансий в Донецкой и Луганской областях начало вполне ожидаемо сокращаться, продемонстрировав катастрофическое падение.

«На всю Донецкую область за первую неделю сентября было подано 103 вакансии. Для сравнения – в прошлом году эта цифра составляла 1034. Мы видим падение в 10 раз. Что касается Луганской области, там ситуация еще хуже. … Тут рынок труда упал в 25 раз, за первую неделю сентября было подано всего 10 вакансий», - сообщил Марченко, добавив, что до всех событий на востоке вакансии на Донбассе составляли 10% от общего количества в стране.

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Он подчеркнул, что, несмотря на перемирие, объявленное между украинской армией и пророссийскими боевиками, количество вакансий в регионе увеличивается незначительно. В частности, за предыдущую неделю в Донецкой области количество вакансий увеличилось до 130 с 100. Однако, по словам эксперта, еще рано говорить о тенденции, так как это может быть лишь временное улучшение. Кроме того он сообщил, что некоторые новые вакансии в Донецкой области размещают жители из Центральной и Западной Украины, желая помочь переселенцам найти работу в другой области, подальше от боевых действий.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в августе остался таким же, как в июле, и составил 1,6% к общему количеству трудоспособного населения. В абсолютных цифрах количество безработных в августе составило 426,1 тыс. человек.

По данным Минсоцполитики, с востока Украины, где орудуют вооруженные боевики и проходит антитеррористическая операция, а также из оккупированного Россией Крыма выехало порядка 250 тыс. человек. При этом по данным ООН эта цифра составляет более 300 тыс. человек.

Work.ua — крупнейший украинский сайт по трудоустройству, на котором размещено порядка 1,3 млн резюме и 39 тыс. вакансий.