В госбюджет-2015 надо закладывать курс доллара на уровне 12,90 гривень – НБУ

Об этом она заявила в эфире 5 канала, сообщает Корреспондент.

"Я бы оставила на сегодняшний день курс 12,90 гривен", – сказала она.

Гонтарева отметила, что в Украине есть реальные проблемы в экономике, поэтому можно ожидать проблем с торговым балансом.

Глава НБУ также подчеркнула, что имея прекрасный сельскохозяйственный урожай, большую выручку от него можно будет получить только в ноябре.

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"И даже при этих обстоятельствах 12,90 гривен – это тот курс, который нам нужно оставить. Как только мы начнем восстанавливать Донбасс, заработают на полную мощность наши предприятия металлургического комплекса, тогда мы даже сможем говорить о том, что можно пытаться возвращаться к тому уравновешенного состояния, которое мы наблюдали в июле. Тогда при курсе 11,70 гривен за доллар у нас практически был сбалансированный торговый баланс", – отметила Гонтарева.

Также глава НБУ подчеркивает, что консолидированная позиция правительства, президента, Национального банка и бизнеса по стабилизации курса будет произведена, но и само население должно помочь в этом регулятору.

"Мы ограничили сегодня покупку валюты в одни руки 3 тысячами гривен, потому что хотим стабилизировать ситуацию", – объяснила Гонтарева.

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Она отметила, что ни одна страна, даже имея в своих резервах триллионы долларов, не может выдержать панические настроения населения.

"Поэтому консолидированную позицию правительства, президента, Национального банка и бизнеса вы однозначно увидите. Сейчас как раз задача нашего населения - помочь нам всем в стабилизации валютного курса ", – призвала глава НБУ.

Ранее Гонтарева исключала возможность девальвации гривны в 2014 году до уровня 15-20 за доллара, но отмечала важность для курсовых перспектив восстановления мира в стране.