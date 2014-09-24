Япония в ближайшие дни объявит новые санкции против России

Япония расширяет санкции против России - по данным японских дипломатических источников "Коммерсанта", новые ограничительные меры будут объявлены в ближайшее время.

Впрочем, собеседники "Ъ" в Токио убеждены, что японские санкции будут гораздо более мягкими, чем меры, введенные США и ЕС. Вынужденный уступить давлению Вашингтона, Токио не желает вводить меры, способные нанести серьезный ущерб сотрудничеству с Москвой.

О том, что Токио может расширить санкции против России, власти Японии объявили в конце прошлой недели. "Мы готовы работать во взаимодействии с нашими партнерами по G7, отношения с которыми остаются для нас приоритетными",— заявил заместитель генсека Кабинета министров Хиросигэ Сэко. Как уточнил "Ъ" японский дипломатический источник, обнародовать санкции могут уже "в ближайшие дни".

Читайте такжеЯпония перенесла дату объявления очередных санкций против России - СМИНовое ужесточение санкций будет точечным: Токио расширит список лиц, которым запрещен въезд в страну и чьи активы в Японии будут заморожены. Кроме того, японские СМИ сообщали, что новые санкции могут включать в себя ограничительные меры в финансовой и банковской сферах. Однако в целом японский пакет санкций выглядит заметно "облегченным" по сравнению с мерами США и ЕС. Как поясняют источники "Ъ" в Токио, это скорее вынужденная мера, дань союзническим обязательствам перед США.

Читайте такжеЕС снова пообещал пересмотреть санкции против РФ в случае реального прекращения огня На этом фоне под угрозой срыва оказался ожидавшийся этой осенью визит президента РФ Владимира Путина в Токио. Договоренность о поездке была достигнута еще до событий в Украине. Однако ужесточение позиции стран "большой семерки" поставило реализацию этой договоренности под сомнение. А во вторник агентство "Киодо Цусин" сообщило о предложении японской стороны отменить приезд президента РФ.

Деликатность ситуации еще и в том, что официальное приглашение не было ни отозвано, ни привязано к определенной дате: то есть визит никто не отменял, поскольку он не был назначен. Предполагается, что президент Путин может посетить Токио следующей весной, а до того — встретиться с премьером Синдзо Абэ на полях саммита АТЭС в Пекине в ноябре.