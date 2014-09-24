ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мировой торговли в 2014 году до 3,1% по сравнению с 4,7%, прогнозировавшимися в апреле этого года. Понижены и оценки на 2015 год - до 4% с 5,3%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причиной снижения прогнозов называется более низкий рост мирового ВВП и более низкие объемы спроса на импортные товары, прежде всего в странах Южной и Центральной Америки, а также в Африке, на Ближнем Востоке и на пространстве СНГ.

В частности, по данным ВТО, объемы импорта развивающихся стран и государств СНГ выросли в первом полугодии 2014 года всего на 0,5% по сравнению с ростом в 4,7% в 2013 году.

"Международные организации значительно понизили прогнозы роста ВВП после вызывающих разочарование темпов экономического роста в первой половине этого года", - пояснил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. "В свете этого прогнозы ВТО относительно роста объемов торговли были также понижены на 2014 и 2015 годы", - сказал он.

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"Неравномерный рост и сохраняющаяся геополитическая напряженность будут продолжать оставаться рисками как для торговли, так и для производства во второй половине года", - сказал Азеведу.

В следующем году мировая торговля должна оживиться, однако все же показатели ее роста будут меньше средней величины за последние 20 лет (1993-2013 годы), составляющей 5,2%. В то же время ВТО предупреждает, что общий фон останется негативным, учитывая геополитические проблемы, региональные конфликты и эпидемию вспышки вируса Эбола в Африке.