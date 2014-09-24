Требования Москвы по соглашению Украина-ЕС выходят за рамки договоренностей - Фюле

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле призвал российские власти выйти из "виртуального мира", передает ПРАЙМ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом еврокомиссар прокомментировал письмо, направленное на прошлой неделе министром экономики России Алексеем Улюкаевым в ЕС и МИД Украины, в котором выдвигаются новые условия в связи с соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

Читайте такжеПутин угрозами предостерегал Порошенко от имплементации ассоциацииВ частности, Фюле заявил, что ЕС в ближайшее время отреагирует на письмо Улюкаева. В то же время он выразил непонимание по поводу интерпретации соглашения Москвой.

"Вы можете сравнить оба текста. Что было согласовано в Минске (на переговорах трехсторонней контактной группы по Украине) и как Россия это сегодня интерпретирует. И тогда вы поймете, что русская интерпретация - из другого, параллельного мира", - цитирует еврокомиссара издание.

По словам Фюле, ЕС занимается действительно "важными темами, важными проблемами и важными решениями". "Русские должны выйти из своего виртуального мира", - заключил Штефан Фюле.

В письме Россия выдвинула ряд новых условий и пригрозила принятием экономических контрмер в случае, если они не будут выполнены.

Эти действия России, отмечает американское издание, не только грозят новым обострением отношений между Москвой и Брюсселем, но и ставят под угрозу срыва минские соглашения о перемирии на востоке Украины, подписанные 12 сентября.