Курченко рассказал российским СМИ, что его бизнес в Украине работает, а уголовных дел нет

Миллиардер Сергей Курченко, бежавший с Украины после событий в стране в ноябре 2013 - феврале 2014 года, заявляет об отсутствии уголовного дела против него. Об этом он сообщил в интервью РБК.

"Генпрокурор рассказывает журналистам, что у него есть уголовное дело против меня. Наш адвокат в тот же день пишет запрос и получает ответ, что такого уголовного дела нет. Адвокат дает пресс-конференцию, но от властей на это нет никакой реакции. Такое кажется невозможным, но такое происходит", - сказал Курченко.

Также Курченко заявил, что все его активы в Украине работают, а сам он развивает бизнес в России.

«У меня 30% бизнеса было в России, 70% – в Украине. Сейчас там неблагоприятная обстановка для бизнеса, но все активы остаются под контролем, и они работают плюс-минус в обычном режиме. Власть их атакует, но мы сопротивляемся, и у нас это успешно получается. Зато появились ресурсы и возможности заниматься бизнесом в России, что значительно перспективнее. Здесь стабильная власть, стабильнее система. Я уверен, что моя компания из этой ситуации, которая кажется на первый взгляд дискомфортной, только выиграет», - сказал он.

По словам Курченко, ничего в Украине он продавать не собирается.

«Что-то арестовывают, какие-то аресты мы снимаем. У нас судебных процессов больше сотни, но мы пока ни одного ни проиграли. Это такой бесконечный процесс. На данный момент ни Одесский НПЗ, ни «Металлист» не арестованы. Какие-то товары, какие-то компании, работающие на Одесском НПЗ, арестованы. Но там какие-то компании наши, какие-то не наши. Но в большей степени это все популистские заявления», - отмечает Курченко.

Напомним, в апреле 2014 г. ГПУ сообщила, что Курченко объявлен в международный розыск.