Росстат констатирует обвал экономики России

Совещание по докапитализации Внешэкономбанка РФ, на открытии которого премьер-министр Дмитрий Медведев призвал сохранить объемы поддержки ВЭБом российской экономики, не приняло определенных решений. По данным "Коммерсанта", пока правительству РФ дано указание искать для ВЭБа в 2015 году порядка 30 млрд руб. в капитал — это лишь десятая часть запроса.

Кроме того, Росстат 23 сентября опубликовал данные о новом сокращении прибылей банковской клиентуры летом 2014 года.

В нефинансовом секторе объемы июльской прибыли уменьшились на 20% год к году, с начала года темпы роста корпоративных прибылей вернулись к однозначным — 9,8%.

Читайте такжеMoody’s: резервы России из-за санкций упадут ниже уровня 2009 года Опубликованная 23 сентября Росстатом сводка по финрезультатам нефинансового сектора в июле 2014 года показывает, что восстановительный тренд по прибыли, возможно, заканчивается. Прирост сальдо прибылей и убытков в июле 2014 года составил 486 млрд руб. против 900 млрд руб. в июне, сокращение прибылей год к году в июле составило около 20%, в итоге рост за семь месяцев год к году опустился ниже 10%, как и темпы роста прибыли прибыльных компаний.

Читайте такжеКремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимумуУбытки убыточных компаний росли темпами в 15% годовых — впрочем, это существенно ниже динамики осени 2013 года, когда убытки росли темпами выше 50% год к году. Пока число убыточных компаний лишь незначительно (на 0,2 процентного пункта) выросло к данным 2013 года. Тем не менее, с большой вероятностью при сохранении текущих трендов прибыль в нефинансовом секторе экономики в 2014 году не вырастет — то есть, уменьшится в реальном выражении на фоне сложностей с рефинансированием иностранных кредитов на фоне санкций Запада.