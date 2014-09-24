Гривня открыла межбанк на отметке 14,95 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 14,6000/14,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 18,7625/19,2155 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3811/0,3902 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,2852/64 (вторник - 1,2859/61).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, 23 сентября на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,7000/14,9500 грн/долл, к 12:00 цены повысились до 14,8000/14,9700 грн/долл.

К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 14,8500/14,9000 грн/долл.

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