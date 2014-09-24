Банкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривень

Руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл., сообщил УНИАН руководитель одного из банков на правах анонимности.

«Договорились придерживаться продажи до 12,95 грн/долл., будем работать с клиентами – экспортерами и импортерами, объяснять ситуацию», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая девальвация может привести к плачевным последствиям в банковской системе и экономике страны, и банкиры это прекрасно понимают.

Банкир сообщил, что на совещании присутствовали президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, а также руководители ряда крупнейших банков и бизнес-групп.

Собеседник агентства высказал сомнения, что продажа валюты по курсу 12,95 грн/долл. возможна на практике в ближайшее время, и сообщил, что детали работы валютного рынка еще будут обсуждаться на сегодняшнем совещании руководителей крупнейших банков в Национальном банке Украины.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 14,8000/14,9700 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум.

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Нацбанк в ходе валютного аукциона 23 сентябряпродал банкам 111,9 млн долл., удовлетворив 38 заявок. Курс отсечения был установлен на уровне 13,75 грн/долл. Аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.

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