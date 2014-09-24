Яценюк везет в США план действий "Восстановление Украины"

Премьер-министр Арсений Яценюк представит деловым и инвестиционным кругам Соединенных Штатов Америки план действий "Восстановление Украины".

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, премьер-министр Украины отбыл в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в мероприятиях 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В среду, 24 сентября, запланировано выступление главы правительства в Совете внешних отношений (Council of foreign Relations - независимый аналитический центр США). Прямая трансляция выступления, ориентировочно, в 22:00 по киевскому времени: http://www.cfr.org/ukraine/conversation-arseniy-yatsenyuk/p33496 .

В этот день запланировано выступление Яценюка на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН. Прямая трансляция общих дебатов: http://gadebate.un.org/

В ходе визита Яценюк также встретится с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и проведет переговоры с главами делегаций ряда государств-членов ООН.

В четверг, 25 сентября, в рамках встречи с представителями деловых кругов США и руководством американских инвестиционных и финансовых учреждений Яценюк представит правительственный план действий «Восстановление Украины».