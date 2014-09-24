Япония расширила санкции против России

Правительство Японии расширило санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине, объявили в среду, 24 сентября, представители японских властей, передает ИТАР-ТАСС.

Точное содержание нового пакета санкций на данный момент не сообщается. По данным информационного агентства "Киодо", речь идет об ограничениях на операции с некоторыми ценными бумагами российских банков. Также японские власти ужесточили ограничения на экспорт вооружений в Россию.

Читайте такжеЯпония в ближайшие дни объявит новые санкции против РоссииВ марте Токио приостановил консультации с Россией о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности. В апреле было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур, их список не предается огласке. В августе правительство Японии приняло решение о замораживании в случае обнаружения в стране имущества 40 лиц, имеющих отношение к Крыму, так называемым провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, а также двух крымских компаний.

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