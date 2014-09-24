Гривня на межбанке укрепилась до 14,40 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500 грн/долл. К 12:00 цены упали 13,8000/14,4000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 18,7625/19,2155 грн/евро. К 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 17,7280/18,5030 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3811/0,3902 грн/рубль. К 12:00 цены снизились 0,3595/0,3755 грнрубль.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 38.3225 (-0,2475).

Читайте такжеБанкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривень

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2852/54, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Читайте такжеЯценюк обещает остановить «неадекватные валютные скачки»