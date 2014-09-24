Гривня на межбанке укрепилась до 14,40 за доллар
Котировки евро-гривня к 12:00, вслед за долларом, ушли вниз 17,7280/18,5030 грн/евро.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500 грн/долл. К 12:00 цены упали 13,8000/14,4000 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 18,7625/19,2155 грн/евро. К 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 17,7280/18,5030 грн/евро.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3811/0,3902 грн/рубль. К 12:00 цены снизились 0,3595/0,3755 грнрубль.
В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 38.3225 (-0,2475).
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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2852/54, изменяясь в достаточно узком коридоре.
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