Китайские банки отказываются обслуживать офшорные счета россиян

Китайские коммерческие банки начали отказывать российским клиентам в переводе средств через офшорные счета.

Об этом свидетельствует письмо из банка, имеющееся в распоряжении ИТАР-ТАСС.

Российские бизнесмены и эксперты полагают, что отказы вызваны боязнью ухудшения отношений с США в связи с продолжающимся кризисом в Украине.

Компании, зарегистрированные в Гонконге или в офшорных зонах, могут открывать в ряде китайских банков счета, которые выведены из-под валютного контроля китайских регуляторов. Эти счета являются популярным механизмом расчетов при торговле с Китаем. После оплаты получившая товар компания поставляет его российским партнерам.

Большинство посреднических компаний, участвующих в этой схеме торговли между Россией и Китаем, контролируется российскими владельцами. Гонконг является частью Китая, но обладает широкой автономией и собственной валютой.

"Мы с сожалением вынуждены вам сообщить, что вы должны прийти к нам для того, чтобы закрыть ваш банковский счет. Поскольку ваша компания имеет некоторое отношение к России, мы не можем более вас обслуживать", - говорится в письме из "департамента офшорных счетов" китайского коммерческого банка Ping An, адресованном коммерческой компании.

В письме компании предлагается перевести все средства на счете на другой банковский счет.

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Группа китайских банков, работающих таким образом с российскими клиентами, включает Ping An, China Merchants и Bank of Communications.

На сайтах ряда компаний, специализирующихся на открытии офшорных счетов в Китае, висят объявления о том, что оказание услуги временно прекращено.