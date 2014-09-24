Япония назвала попавшие под ее санкции пять российских госбанков

Правительство Японии ввело ограничения на операции с ценными бумагами Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка.

Список финансовых учреждений, которые попали под новые санкции в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине, распространил МИД Японии, сообщает Прайм.

"Решение о новом пакете санкций в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине было принято на очередном заседании правительства, - сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. - Япония вместе со странами "семерки" намерена продолжить предпринимать усилия для установления мира в Украине и поиска дипломатического решения конфликта".

С марта 2014 года в отношении России было введено несколько пакетов санкций, сначала точечных, направленных против отдельных лиц, а затем и более широких, затрагивающих целые секторы экономики. 29 июля Минфин США объявил о введении санкций против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка, а также Объединенной судостроительной корпорации РФ.

В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продуктов из стран, присоединившихся к пакету санкций против нее. Под запрет попали говядина, свинина, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС.

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12 сентября Евросоюзом был введен новый пакет санкций, куда вошли три топливно-энергетические компаний России - "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг. Также были приняты ограничения на на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка.