Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 60 копеек

Cогласно информации сайта Национального банка Украины, 24 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1294.4226 грн (с 14:00 23 сентября – 1352.6129)

100 евро – 1668.7696 грн (с 14:00 23 сентября – 1737.4313)

10 российских рублей – 3.3476 грн (с 14:00 23 сентября – 3.5062).

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500. К 12:00 цены упали до 13,8000/14,4000.

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Желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время, оставаясь далеко от обещанного главой НБУ Валерией Гонтаревой курса 12,90.

Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.