Порошенко освободил от налогообложения благотворительную помощь для АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи», которым временно, на время проведения антитеррористической операции, благотворительная помощь, которая предоставляется на потребности проведения АТО, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, законом, предложенным главой государства по итогам августовской встречи с волонтерами, определяется, что суммы средств, полученных благотворителями – физическими лицами (которые внесены в Реестр волонтеров антитеррористической операции) на банковские счета для предоставления благотворительной помощи в пользу АТО, не будут включаться в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога на доходы физических лиц.

Кроме того, временно, на период проведения АТО, без ограничений будут включаться в другие расходы обычной деятельности плательщика налога на прибыль предприятий суммы средств или стоимость специальных средств индивидуальной защиты (касок, бронежилетов, изготовленных в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров, выполненных работ, предоставленных услуг по перечню, который определяется Кабинетом министров Украины, которые добровольно перечислены (переданы) для потребностей обеспечения проведения АТО.

Также Законом регулируется вопрос составления Реестра волонтеров антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 2 сентября.