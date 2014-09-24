Гривня укрепилась до обозначенного Нацбанком уровня 12,95 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500 грн/долл. К 12:00 цены упали 13,8000/14,4000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,9500/12,9500 грн/долл.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 18,7625/19,2155 грн/евро. К 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 17,7280/18,5030 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 16,6195/16,6235 грн/евро.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3811/0,3902 грн/рубль. К 12:00 цены снизились 0,3595/0,3755 грн/рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3377/0,3381 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 38,2180 (-0,3520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2830/1,2860.