Ограничения НБУ по импорту не распространяются на туризм, транспорт и связь
Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины.
Ограничения Национального банка Украины на валютные расчеты по импортным контрактам без ввоза товара на территорию Украины не распространяются на туристические, транспортные и коммуникационные услуги.
Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам от 23 сентября №29-209/53878, текстом которого располагает УНИАН.
Напомним, Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины.
«Требование о запрете проведения операций в иностранной валюте по осуществлению расчетов по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины не распространяется на проведение расчетов с нерезидентами по следующим операциям:
по оплате туристических, транспортных и коммуникационных услуг резидентами при наличии у них соответствующих лицензий (разрешений);
по оплате транспортных услуг резидентами - экспедиторами;
по оплате банками собственных обязательств, связанных с уплатой средств банкам-корреспондентам, международным системам связи, в том числе информационным агентствам REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG за пользование их услугами;
по оплате собственных обязательств банков - членов международных платежных систем, связанных с организацией и обеспечением расчетов с использованием этих платежных систем», - говорится в письме.
Читайте такжеНацбанк отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежаКак сообщал УНИАН, Нацбанк Украины с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление на основании ввозной декларации с датой оформления более 180 дней.
Помимо этого, запрещен возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, полученных от продажи ценных бумаг украинских эмитентов за пределами фондовых бирж, кроме гособлигаций, а также от продажи корпоративных прав юрлиц, не оформленных акциями, и дивидендов.
Также регулятор запретил проведение валютных операций на основании своих индивидуальных лицензий, кроме размещения валютных ценностей на счетах за пределами Украины юридическими лицами.