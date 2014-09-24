Ограничения НБУ по импорту не распространяются на туризм, транспорт и связь

Ограничения Национального банка Украины на валютные расчеты по импортным контрактам без ввоза товара на территорию Украины не распространяются на туристические, транспортные и коммуникационные услуги.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам от 23 сентября №29-209/53878, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины.

«Требование о запрете проведения операций в иностранной валюте по осуществлению расчетов по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины не распространяется на проведение расчетов с нерезидентами по следующим операциям:

по оплате туристических, транспортных и коммуникационных услуг резидентами при наличии у них соответствующих лицензий (разрешений);

по оплате транспортных услуг резидентами - экспедиторами;

по оплате банками собственных обязательств, связанных с уплатой средств банкам-корреспондентам, международным системам связи, в том числе информационным агентствам REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG за пользование их услугами;

по оплате собственных обязательств банков - членов международных платежных систем, связанных с организацией и обеспечением расчетов с использованием этих платежных систем», - говорится в письме.

Читайте такжеНацбанк отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежаКак сообщал УНИАН, Нацбанк Украины с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление на основании ввозной декларации с датой оформления более 180 дней.

Помимо этого, запрещен возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, полученных от продажи ценных бумаг украинских эмитентов за пределами фондовых бирж, кроме гособлигаций, а также от продажи корпоративных прав юрлиц, не оформленных акциями, и дивидендов.

Также регулятор запретил проведение валютных операций на основании своих индивидуальных лицензий, кроме размещения валютных ценностей на счетах за пределами Украины юридическими лицами.