Глава межбанковской биржи: Валютные аукционы НБУ напоминают выборы в Раду

23 сентября состоялось закрытое совещание относительно ситуации на валютном рынке при участии президента, премьер-министра, главы Нацбанка, а также руководителей ряда крупнейших банков и бизнес-групп Украины. Вам известны подробности?

Известны. Есть фундаментальные договоренности о корректности поведения на банковском рынке. Думаю, что это можно было сделать раньше, привести в чувства банкиров-спекулянтов, которые за «три копейки» готовы расшатать банковскую систему страны до невозможности.

Есть информация, что на совещании стороны договорились придерживаться курса продажи валюты до уровня 12,95 грн/долл. Но участники рынка сомневаются, что это получится. Ваше мнение?

Я подтверждаю, что комфортный коридор для гривни – 12,5-13,5 грн/долл. Это хорошая величина для того, чтобы курс находился в пределах плюс/минус 50 копеек.

Говорилось на заседании еще о том, что ужесточат ответственность за спекуляции на валютном рынке. В частности, будут отбирать лицензии у замеченных в серых операциях банков. Кстати, эти угрозы для нарушителей звучат не впервые. Сейчас меры по обузданию спекулянтов будут приняты?

Одно дело говорить, а другое – делать то, что обещал. К сожалению, Национальный банк очень непоследовательный в этом. Сначала обещает наказать виновных, а потом объясняет, что это невозможно. Будучи главой НБУ Кубив называл виновными в спекулятивных действиях на рынке и обещал наказать сначала 14 банков, потом 12 банков, а затем просто озвучил цифру 147 млрд гривен, которые прошли через эти банки. И все. Скорее всего, эти заявления были некой декларацией, которая призвана обратить внимание на проблему, а не решить ее.

Этот механизм – заигрывание с банками через запугивание – уже не эффективен. 100 дней Кубива подтвердили, что банки на испуг не возьмешь. С ними нужно договариваться. А не вводить ограничение в 200 долларов, которые установлены в отношениях между клиентами и банками, они являются той зоной дискомфорта, из-за которой клиенты уходят из банковской системы…

Вы имеете в виду ограничение НБУ максимальной суточной суммы продажи наличной валюты в одни руки до эквивалента 3 тысячи гривен? То есть, по вашему мнению, это – не очень действенная мера?

3 тысячи гривен рассчитали чисто арифметически – средняя операция в Украине по обмену валюты. В НБУ решили: все, что сверху – спекуляция. Я могу расстроить работников Нацбанка: люди по 100 и 50 долларов сейчас не покупают. Они покупают серьезные суммы, например, чтобы уехать отдохнуть, на лечение и т.д. А за 20 рабочих дней можно максимум купить 4 тысячи долларов. Нужно быть более корректными и внимательными к нуждам населения. Думаю, норма в 200 долларов продержится месяц, потом ее придется отменить.

Помимо ограничения на покупку, НБУ применил к валютному рынку массу административных мер. По вашему мнению, действия регулятора ко времени?

Мое личное мнение: поезд уже ушел. Считаю, что Нацбанку нужно заняться аудитом капитала, который выведен. Поработать с экспортерами и импортерами, чтобы они вежливо, без штрафных санкций со стороны налоговой, начали возвращать тот капитал, который следует выдерживать по валютному контролю.

Причем аудит нужно сделать согласно тем мерам, которые, как было сказано на совещании, начнут действовать с 24 сентября, и за последние шесть месяцев. Вот тогда будут выявлены виновные в происходящем: банки, у которых нужно будет забрать лицензии, банкиры, которые ведут себя некорректно на межбанковском рынке, за копейки обваливают доверие к гривне. В отчете аудита должны быть указаны конкретные фамилии, названия банков. К сожалению, политической воли для принятия такого решения нет, и Нацбанк, хотя и говорит, что он политически независим – на самом деле, безволен, зависим от слабой политической воли внутри НБУ.

Министр финансов Александр Шлапак в тот же день, когда состоялось закрытое совещание, заявил, что состояние экономики Украины позволяет курс нацвалюты легко стабилизировать на отметке 13-13,5 грн за доллар. Его уверения соответствуют действительности?

Я знаю 450 непрофессионалов, которые заявляют 450 видов курса. Мало того, каждый из них готов доказывать свое мнение формулами. А после таких заявлений мы имеем 450 стрессовых ситуаций. Нужно прекращать эту анархию, закрыть непрофессионалам рот. Если у министра финансов есть расчеты, пусть он их предоставит и подтвердит. Потом садится за стол переговоров с Национальным банком, посмотрят полный баланс Украины между экспортом и импортом, сделают расчеты, а потом вместе с НБУ выйдут на пресс-конференцию и назовут курс, который является оптимальным. А просто так не нужно называть курс, который он считает нужным. Давайте еще у министра сельского хозяйства спросим, какой курс ему подойдет.

Нацбанк не согласен с обвинениями в непрозрачности проведения валютных аукционов. Тем не менее, каждый раз после аукционов регулятора курс взвинчивается. Каково ваше мнение на этот счет?

Валютные аукционы мне напоминают выборы в Верховную Раду. Все честно голосуют, а на следующий день результаты шокируют. Валютные аукционы – человеческий фактор, а не экономика. Тем, что делают чиновники Национального банка, пора заняться правоохранительным органам, разобраться – что это за алгоритм, когда до обеда принимаются заявки, потом их удовлетворяют, а на вечер курс становится 15 грн/доллар, хотя в течение дня продажа была в пределах 14 - 14,2 - 14,4 грн/долл. Оказывается, несколько десятков тысяч долларов были проданы по курсу 15, и это – новый индикатор для рынка. Кто установил эти правила, где они прописаны... Это не «голландский» аукцион, как его называют, а – бред.

Почему участники рынка, зная, что происходит, не обращаются в правоохранительные органы?

Потому что каждый удовлетворяет свои личные амбиции – заявка удовлетворена, и не нужно думать, по какому курсу покупают конкуренты.

НБУ заявил, что на текущей неделе примет решение относительно повышения учетной ставки. Хотя немногим ранее заявлял, что эта рекомендация МВФ нецелесообразна. Почему такая разительная перемена в настроении регулятора?

МВФ – рыночные менеджеры, которые не умеют работать с административными рычагами, а Нацбанк – менеджеры постсоветской закалки, которые не умеют работать с рыночными инструментами. Они как глухой со слепым не могут договориться, а нас в результате лихорадит.

Что касается повышения учетной ставки, то оно необходимо, так как есть скрытая инфляция, которая очень серьезно давит на цены. Чтобы ее придержать, повышение учетной ставки уместно и правильно.

Считаю, что пересматривать учетную ставку нужно ежеквартально. И это будет свидетельствовать о том, что Нацбанк держит руку на пульсе. Кстати, величина учетной ставки – расчетная, она не зависит от чиновников.

Премьер-министр Арсений Яценюк в конце августа заявил, что для Украины приемлемый курс – 12 грн, если он будет выше, то экономика не выдержит. Но курс уже подобрался к 15 грн/доллар, а страна живет. То есть, не все так плохо, как нарисовал глава правительства? Или от нас что-то скрывают?

Остатки на едином казначейском счете составляют 16 млрд. грн, то есть, у Казначейства все нормально – он проводит финансирование, у Минфина тоже – он выполняет бюджет. Почему у Яценюка истерика? Думаю, это – крик, как гражданин, он хочет, чтобы все успокоилось. Но как у премьер-министра у него совсем другие желания, у него обязательства, перед ним задачи и т.д. То есть, курс 12 нужен ему как гражданину, а курс выше 12 – нужен как премьер-министру.

Напоследок – ваш прогноз курса на ближайшую перспективу…

Курс будет в пределах 12,5-13,5 грн/долл. Сложно то, что мы будем жить в режиме плохих ожиданий. И это – в лучшем случае – до апреля, но потом все равно начнется подъем экономики.

Нана Черная