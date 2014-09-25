Япония выдвинула России условия для снятия санкций

Япония может пересмотреть или отменить принятые в отношении России санкции, если Москва предпримет «активные шаги для мирного разрешения кризиса в Украине», передает «Газета.Ru».

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Россия «должна на основании соглашения о перемирии, полностью уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность, предпринять конструктивные действия для мирного разрешения ситуации».

Читайте такжеСМИ: Япония передумала приглашать Путина из-за событий в Украине «В случае, если Россия предпримет активные и очевидные шаги для мирного разрешения кризиса в Украине, принятые недавно меры могут быть скорректированы или отменены», - подчеркивается в заявлении.

Напоним, правительство Японии 24 сентября расширило санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ужесточении ограничения на экспорт вооружений в РФ, а также санкциях против российских госбанков: Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка.

Эксперты указывали, что санкции Токио - точечные, они не сильно отразятся на экономике РФ.