Порошенко разрешил создать свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Так, этот закон предусматривает, что на территории свободной экономической зоны Крыма будет действовать особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

В рамках СЭЗ будет создана свободная таможенная зона.

Свободная экономическая зона в Крыму вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу этого закона.

Читайте такжеРада приняла закон о создании свободной экономической зоны КрымаКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 августа 2014 года приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Крыма (№ 4032а).

В тот день, в начале пленарного заседания, председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать этот закон, который уже был принят 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением, поскольку не было обеспечено персональное голосование. Однако повторное принятие поддержали только 160 депутатов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 депутатов.