НБУ хочет ликвидировать банк Клименко из-за отмывания 20 млрд гривень

В июле Генеральная прокуратура Украины назвала банк подконтрольным бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко и проверяла его причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке.

Нацбанк отмечает, что «Грин Банк» в 2012 - 2014 годах неоднократно нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность и создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

По данным регулятора, за 2013-2014 года банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн.

«Учитывая незначительный объем депозитов населения, вывод этого банка с рынка никак не отразится на стабильности банковского сектора», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСБУ разоблачила конвертационный центр по отмыванию российского теневого капиталаКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, сообщил о подготовке решения о признании неплатежеспособным одного из небольших банков по причине осуществления им рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов.

По информации Нацбанка, этот банк неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства, и выведение его с рынка будет мощным сигналом для банковского сообщества о решимости регулятора в борьбе с банками - конвертационными центрами.

Справка УНИАН. «Грин Банк» (ранее «Банк «Олимпийская Украина») основан в 1992 году и входит согласно классификации НБУ в группу небольших финучреждений по размеру активов. По информации регулятора, основным владельцем банка является украинская компания «Туаз», которой принадлежит 24,3903% акций банка.