СБУ возбудила дело против экс-министра Колобова за выпуск облигаций для России

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова и других членов правительства Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеКолобов отрицает наличие счетов в Швейцарии"Злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю.В. и другими высокопоставленными чиновниками организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 миллиарда долларов США за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тысяч долларов США в пользу «VTB Capital plc» (дочерняя компания российского банка «ВТБ», г. Лондон) за размещение указанных государственных бумаг", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в декабре 2013 года на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл., первый транш которого в объеме 3 млрд долл. Украина получила 24 декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых.

19 декабря Кабинет министров Украины одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего госзайма со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

В этот же день Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете, увеличив на 19,3 млрд грн предельный объем госзаимствований, дефицита госбюджета и предельного объема госдолга на 2013 год.