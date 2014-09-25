Банки по требованию НБУ ужесточат контроль объема продажи валюты в одни руки
Глава НБУ напомнила банкирам о персональной ответственности руководителей банков за соблюдение законодательства.
Национальный банк Украины обязал банки наладить работу кассовых отделов в строгом соответствии с нормативными требованиями по валютно-обменным операциям, в том числе обеспечить контроль за объемом валюты, продаваемой одному клиенту в течение одного дня.
Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на выступление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе совещания с банкирами 24 сентября.
Читайте такжеГлава межбанковской биржи: Валютные аукционы НБУ напоминают выборы в РадуСогласно сообщению, глава НБУ напомнила банкирам о персональной ответственности руководителей банков за соблюдение законодательства, и об имеющемся у регулятора инструментарии влияния на банки, в том числе приостановке проведения операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.
Одновременно Нацбанк ожидает от банков бесперебойного обеспечения своих касс по всей стране наличной иностранной валютой, чтобы каждый гражданин спокойно мог купить валюту в эквиваленте до 3 тыс. грн в сутки.
Читайте такжеНацбанк ограничил валютные расчеты в импортных операцияхКак сообщал УНИАН, Нацбанк снизил максимальную сумму продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу в один операционный (рабочий) день до эквивалента 3 тыс. гривень.