Гривня на межбанке резко упала до 13,40 за доллар

После вчерашнего резкого падения доллара на украинском межбанке на две гривни до 12,95 грн сегодняшние торги вновь открылись подорожанием доллара. В частности, доллар США вырос в продаже на 45 копеек и стартовал из показателей 12,9/13,4 грн.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на minfin.com.ua.

Евро сегодня на межбанке подешевел до 16,40/17,02 грн. Еще вчера после обеда эти показатели были выше на 0,68/1,48 грн и составили 17,72/18,50 грн.

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