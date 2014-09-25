Россия готовит стрессовый сценарий для экономики из-за обвала цен на нефть

Центробанк России разрабатывает стрессовый сценарий развития экономики страны на 2015-2017 годы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании правительства, передает РИА «Новости».

«В настоящее время Банк России дополнительно прорабатывает четвертый, стрессовый сценарий, который предполагает резкое, более существенное падение цены на нефть на прогнозном горизонте», — пояснила Набиуллина.

ЦБ подготовил три варианта условий проведения ДКП в 2015-2017 годах. Базовый вариант, который регулятор считает наиболее вероятным, предполагает сохранение повышенных геополитических рисков в первой половине 2015 года, а в дальнейшем — их постепенное снижение, а также умеренную нисходящую динамику мировых цен на нефть.

Второй вариант, предполагающий сохранение санкций и введение налога с продаж, с высокой вероятностью будет означать более длинный горизонт для достижения среднесрочной цели по инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В этом варианте инфляция, по прогнозу регулятора, составит 6-6,5% в 2015 году, 4,5-5% в 2016 году и 4-4,5% в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, агрессия Путина против Украины привела к тому, что США и ЕС ввели санкции против Москвы, влияние которых россияне уже ощутили. В частности, в Росии остановился рост экономики, сильно упал рубль, компании не имеют доступа к заимствованиям, приостановлены крупные международные проекты с участием России. Очень значительным негативным фактором для российского бюджета, в основном зависящего от импорта энергоносителей, стало падение мировых цен на нефть.