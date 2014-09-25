Порошенко обещает увеличения ВВП на душу населения в 4 раза – до $16 тыс.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации стратегии развития Украины до 2020 года предлагает увеличить долю ВВП на душу населения в 4 раза – до 16 тыс. долл.

Об этом говорится в пресс-релизе, розданном накануне пресс-конференции президента.

Согласно пресс-релизу, объем прямых иностранных инвестиций в Украину также должен вырасти с 2015 по 2020 год – до 40 млрд долл.

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По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населения Украины в 2014 году составит 3 900 долл.

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2014 года составляла 42,9 млн человек.