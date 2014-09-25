Украина благодаря отмене пошлин увеличила экспорт в Евросоюз на 25%

Экспорт из Украины в страны ЕС вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.

Такие данные "Европейская правда" получила в представительстве ЕС в Украине.

Согласно полученной информации, в течение мая-июня 2014 года украинский экспорт вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти данные свидетельствуют о том, что беспрецедентное одностороннее открытие рынков ЕС для украинских экспортеров (так называемые автономные торговые меры), введенное в апреле 2014 года, положительно повлияло на украинскую экономику. Правда, в представительстве подчеркнули, что одновременно на торговлю имели влияние и другие факторы, в частности девальвация гривни.

Читайте такжеУкраина уже компенсировала 60% потерь на российском рынке торговлей с другими странамиКак свидетельствуют данные, больше всего вырос экспорт в Латвию, Бельгию, Великобританию, Литву и Нидерланды. В то же время, экспорт из Украины в Ирландию, Хорватию, Португалию, Эстонию и Словакию уменьшился.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусматривает двустороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Однако украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года.