На мировых торгах доллар растет, а евро упал до минимума с ноября 2012 года

Доллар США продолжил свой неумолимый рост на торгах в четверг, 25 сентября, поднявшись до максимального уровня к евро почти за два года, передает ПРАЙМ со ссылкой на Dow Jones.

Американская валюта резко выросла за последние недели на фоне усиления экономики, что побуждает инвесторов задуматься о том, не придется ли скоро Федеральной резервной системе (ФРС) повышать процентные ставки.

Доллар вырос в четверг до 109,35 иены, что чуть ниже зафиксированного на прошлой неделе 6-летнего максимума. Еще более резким был рост в паре с евро - единая европейская валюта упала до 1,2697 доллара, минимального уровня с ноября 2012 года.

Читайте такжеСША могут закончить программу стимулирования экономики уже в октябреПо словам аналитиков и трейдеров, причиной падения евро стали слабые данные об активности в деловых кругах еврозоны, опубликованные во вторник, а также новые комментарии президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, свидетельствовавшие о склонности к смягчению денежно-кредитной политики. В среду Драги вновь заявил, что ЕЦБ готов к использованию нетрадиционных мер стимулирования для предотвращения угрозы опасно низкой инфляции.

Эксперты считают, что существует значительное расхождение между денежно-кредитной политикой США и Европы, поэтому ситуация не изменится в сколько-нибудь скором времени.

Читайте такжеЕвропейский цетробанк снизил базовую ставку до рекордно низкого уровняПо словам аналитиков, у роста доллара нет явных краткосрочных катализаторов, хотя некоторые указывают на опубликованные в среду более сильные, чем ожидалось, данные по рынку жилья США.

Что касается евро, многие ожидают, что резкое снижение валюты продолжится.