Нацбанк признал неплатежеспособным "Экспобанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября ввел временную администрацию в «Экспобанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте финучреждения.

Согласно сообщению, временная администрация введена сроком на 3 месяца, с 25 сентября по 25 декабря, временным администратором назначен Юрий Бондарь.

Банк напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 18 банков: «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Таким образом, «Экспобанк» стал 19-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, у банка отсутствуют акционеры, владеющие более 10% акций.