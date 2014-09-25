Гривня закрыла межбанк на отметке 13,30 за доллар

В четверг, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,96/13,30 грн/долл. против 12,95/13,30 грн/долл. на 12:00.

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Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,4900/16,9056 грн/евро против 16,4900/16,9362 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3364/0,3454 грн/рубль против 0,3367/0,3460 грн/рубль на 12:00.

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