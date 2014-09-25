Порошенко ожидает собрать $1 млрд в Фонд восстановления Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает собрать в Фонд восстановления Донбасса от стран-доноров не менее 1 млрд долл.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам Порошенко, восстановление инфраструктуры региона будет финансироваться за счет специального фонда госбюджета и специального внебюджетного фонда. И поиску внебюджетных средств посвящены переговоры с европейскими партнерами.

"У меня нет никаких сомнений, что нам удастся собрать не менее 1 млрд долл. в специальный фонд восстановления инфраструктуры Донбасса, чтобы это делалось не только и не столько за счет средств налогоплательщиков Украины", - сказал президент.

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При этом он отметил, что крайне важно не только собрать деньги, но и иметь прозрачный механизм их освоения.

Как сообщал УНИАН, с апреля Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн.

Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн, но правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденных территориях. Премьер дал поручение подготовить Министерству финансов проект соответствующего закона. По словам Яценюка, фонд должен наполняться за счет пожертвований и финансирования украинских олигархов, а также международной донорской помощи.