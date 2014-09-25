Президент рассказал, почему упала гривня и как ее укрепить

Президент Украины Петр Порошенко совместно с представителями всех ветвей власти, включая главу Национального банка, обещает сделать все от него зависящее для стабилизации курса национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

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По словам главы государства, курс гривни зависит от нескольких вещей, одна из которых - неблагоприятная внешняя конъюнктура для основных продуктов украинского экспорта. Порошенко отметил, что цены на зерно, как ключевого экспортного товара Украины, упали на 40%, на продукции металлургии – на 50%. При этом промышленный потенциал востока из-за войны, отметил президент, полностью остановил экспорт.

«В условиях войны инвестиции в страну не идут, и курс доллара – это объективное отражение этих процессов, – сказал Порошенко. - Но это недостаточный ответ».

По мнению президента, сегодня внутри Украины ведется такая же война на валютном рынке. «Кто-то ведет внутри страны войну на подрыв стабильности страны и стабильности курса, - сказал Порошенко.

"И именно поэтому все ветви власти – глава НБУ, спикер парламента, премьер-министр и президент должны скоординировать свои действия и делать все, чтобы защитить валюту, и защитить гражданина от инфляции и нестабильности. Я уверяю – буду делать все от меня зависящее, чтобы прекратить атаку на гривню, чтобы прекратить спекулятивные операции, прекратить попытки раскачать панику, в том числе посредством черных трейдеров, чтобы вернуть стабильность на валютный рынок», - отметил Порошенко.

По мнению президента, в этой связи нужно сейчас внедрить положения реформы «Стратегия -2020». Порошенко отметил, что сохранение стабильного курса национальной валюты это тоже способ и средство защиты страны и ее граждан.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина не будет объявлять дефолт, а неадекватные скачки валютного курса продиктованы паникой на рынке и спекулятивными операциями.