Порошенко хочет увеличить расходы на армию до 5% ВВП

Президент Украины Петр Порошенко ожидает увеличения государственных расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП против нынешнего показателя в 1,02%. Об этом говорится в плане реформ «Стратегия -2020», презентованном главой государства.

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Согласно плану, количество профессиональных военных на 1000 жителей также будет увеличено - до 7 человек, в то время как сегодня этот показатель составляет 3 человека на тысячу жителей.