Миссия МВФ приедет в Украину в ноябре

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приедет в Киев в ноябре и проведет объединенный обзор развития экономики страны, результаты которого будут затем представлены на заседании Совета директоров Фонда, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

"Миссия приедет в ноябре и объединит, как и ожидалось, сразу два обзора экономических преобразований в стране", - сказал Райс.

Он подчеркнул, что результаты работы миссии, согласно процедуре, будут переданы на рассмотрение Совета директоров МВФ, заседание которого состоится в конце 2014 года - начале 2015 года. По результатам заседания Совета можно ожидать решения о выделении Украине следующего кредитного транша в рамках двухлетней программы сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл.

Читайте такжеУкраина в следующем году может попросить у МВФ больше денег

При этом Райс не исключил пересмотра некоторых положений программы. "Программа по своей сути динамична", - отметил представитель Фонда, но заверил, что общий объем финансирования пересматриваться не будет. "Украина не заявляла предложений о пересмотре общего объема финансирования", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

При этом МВФ не исключил выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в случае положительного решения Совета директоров.

Одновременно МВФ, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25%. Рецессия, по данным МВФ, углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015-м падение экономики составит 4,25%.

По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.