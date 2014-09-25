Нацбанк для поддержки гривни продал на валютном аукционе почти $135 млн

Национальный банк Украины в ходе валютного аукциона 25 сентября продал банкам 134,6 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл., удовлетворив почти 100% заявок банков на покупку валюты.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

«Всего регулятор получил 51 заявку, из которых удовлетворил 50 от 24 банков на общую сумму 134,6 млн долл. США. Всем банкам Национальный банк Украины продавал валюту по одинаковому курсу - 12,95 грн за доллар США», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре регулятор провел уже 4 аукциона по продаже валюты, возобновив практику их проведения впервые с 2010 года. 23 сентября Нацбанк продал на валютном аукционе 111,9 млн долл.

Руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл.

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