Российская экономика во втором полугодии войдет в техническую рецессию - Fitch

Российская экономика может войти в техническую рецессию во втором полугодии 2014 года, считает старший директор аналитической группы международного рейтингового агентства Fitch по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Пол Роукинс, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеКремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимумуПо мнению эксперта, скатывание экономики России в рецессию во втором полугодии 2014 года "вполне возможно" на фоне санкций, вызвавших сложности с привлечением финансирования, а также сокращение международных резервов. При этом Fitch прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году - 120 млрд долларов, а в 2015 году - 100 млрд долларов.

Читайте такжеРоссия готовит стрессовый сценарий для экономики из-за обвала цен на нефтьПо мнению эксперта, рост российской экономики может возобновиться в 2015 году, если дальнейшего ужесточения санкций не произойдет, а в случае новых санкций стагнация экономики может затянуться. При этом рейтинговые действия Fitch в отношении России зависят от развития событий вокруг украинского кризиса, а также ослабления или ужесточения санкций, добавил Роукинс.