Фискальная служба анонсирует масштабную программу борьбы с контрабандой

Государственная фискальная служба (ГФС) с 1 октября намерена приступить к реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой на границах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Макаренко.

«С 1 октября мы усиливаем борьбу с контрабандой на границе. Мы готовим проведение ряда специальных мероприятия», - сказал Макаренко.

По его словам, подобную операцию ГФС провела в августе-сентябре на западной границе страны.

«Мы видим эффективность этих мероприятий, потому что были значительные задержания контрабандной продукции», - отметил замглавы ведомства.

Макаренко также сообщил, что в августе таможенная служба выполнила индикативные планы по наполнению госбюджета и есть все основания полагать, что выполнит их и в сентябре, в том числе благодаря активизации работы по борьбе с контрабандой.

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Как сообщал УНИАН, вопрос борьбы с контрабандой также является одним из центральных пунктов реформирования таможенной службы страны, осуществляемой в рамках подписанного в апреле Меморандума о взаимопонимании между таможенной службой, Американской торговой палатой и Европейской бизнес-ассоциацией.