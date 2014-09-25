Дефицит платежного баланса Украины за восемь месяцев составил $4,6 млрд

Платежный баланс Украины в январе-августе 2014 года сведен с дефицитом 4,587 млрд долл. против профицита в 1,651 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в августе 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 42 млн долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 42 млн долл. по сравнению с дефицитом в 1,796 млрд долл. в августе прошлого года.

Темпы падения экспорта в августе ускорились до 17,3% в годовом измерении (4,4 млрд долл.) с 7,7% в июле в связи с остановкой объектов промышленности в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, получили различной степени повреждения автомобильные дороги общего пользования, мосты и путепроводы. Как и в предыдущие месяцы, снижение произошло по всем группам, кроме продовольственных товаров.

Темпы падения импорта товаров в августе (4,4 млрд долл.) также ускорились до 42,4% в годовом измерении (по сравнению с 33,3% в июле) вследствие снижения экономической активности и прекращения импортных поставок природного газа из России.

В августе сальдо капитального и финансового счета было нулевым. Третий месяц подряд наблюдается чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украине (202 млн долл., 81% которых направлен в реальный сектор). Прирост наличной валюты вне банков составил 241 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июле 2014 года сведен с дефицитом 4,494 млрд долл. против профицита в 1,883 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.