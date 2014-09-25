Минобороны разработало законопроект о финансовой системе в особый период

Министерство обороны Украины разработало законопроект о финансовой системе в особый период, который упростит систему материального обеспечения армии, сообщил журналистам директор департамента финансов Минобороны Иван Марко.

Чиновник отметил, что государство в особый период не может жить «по законам мирного времени».

«На сегодняшний день в нашей стране нет закона о финансовой системе в особый период. Генеральный штаб Минобороны этот проект разработал, он подан в Министерство финансов, сейчас он там находится. Если бы действовал такой закон, если бы он был, намного проще было бы решать сегодняшние проблемы, связанные с материальным обеспечением», - сказал Марко.

Представитель Минобороны подчеркнул, что этот закон крайне необходим и министерство приложит все усилия, чтобы он был рассмотрен в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, согласно заключению парламентской следственной комиссии, Министерство обороны медлит с закупкой необходимой для армии техники и оборудования и использует средства недостаточно эффективно.

Министерство обороны отвергает с обвинения в недостаточной эффективности использования бюджетных средств на потребности армии, объясняя некоторые задержки с освоением бюджетных средств спецификой бюджетного законодательства.