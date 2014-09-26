Власти России готовятся к падению ВВП на 10%

Правительство РФ прорабатывает различные сценарии развития российской экономики. Об этом шла речь на заседании премьер-министра Дмитрия Медведева во вторник, рассказали «Газете. Ru» два источника, знакомых с ходом обсуждения. Всего было рассмотрено несколько сценариев, от оптимистичного до «тотально негативного».

«Тотально негативный» сценарий предполагает падение экономики до 10%, а также укрепление доллара до 48 руб., нефть — $80.

Данный сценарий может быть реализован не только в случае падения цен на нефть, но и в случае ограничения нефтегазового российского экспорта из-за санкций, добавляет один из собеседников.

Согласно предложенной модели, в случае резкого роста курса валют многие компании, имеющие кредиты в валюте, но не имеющие валютной выручки, могут быть близки к банкротству.

По словам опрошенных экспертов, хуже всего придется туристическому и автомобильному бизнесу, а также производителям товаров длительного пользования и IT-индустрии. Они сильно зависят от импортной продукции (а стало быть, нуждаются в валюте) и наличия свободных денежных средств у населения, которое в условиях обрушения экономики начнет стремительно беднеть.

Однако в правительстве к таком сценарию тоже готовы, уверяет источник, знакомый с обсуждением сценария.

«В случае если предприятия начнут банкротиться, а российская экономика приблизится к глубокой рецессии, правительство задействует механизм, применявшийся в кризис, и начнет помогать банковскому и реальному сектору деньгами из Резервного фонда и ФНБ. При этом крупные частные кредитные организации будут обеспечены ликвидностью», — отмечает источник.

Судя по имеющейся информации, документ пока прорабатывается на самом высоком уровне, до министерств он еще не дошел.

«Указанный вариант прогноза не разрабатывался Минэкономразвития, у нас нет сведений по данному сценарию развития российской экономики», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе МЭР, которое отвечает за подготовку экономических прогнозов. В Минфине сообщили, что решение о распечатывании ФНБ пока не принято.

Читайте такжеРомпей: санкции должны заставить Россию сесть за стол переговоров

Как сообщал УНИАН, агрессия Путина против Украины привела к тому, что США и ЕС ввели санкции против Москвы, влияние которых россияне уже ощутили.

В частности, в Росии остановился рост экономики, сильно упал рубль, компании не имеют доступа к заимствованиям, приостановлены крупные международные проекты с участием России.

Очень значительным негативным фактором для российского бюджета, в основном зависящего от импорта энергоносителей, стало падение мировых цен на нефть.