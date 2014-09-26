Россия из-за санкций уже в этом году потеряет 15% золотовалютных резервов - Fitch

Российскому Центробанку на фоне санкций Запада придется поддерживать курс рубля, сокращая золотовалютные резервы. К такому выводу пришли в агентстве Fitch, пишут "Ведомости".

По прогнозу агентства, золотовалютные резервы ЦБ с $465 млрд на 1 сентября сократятся до $450 млрд к концу 2014 г. и до $400 млрд — к концу 2015 г., сообщил на конференции Fitch Ratings старший директор агентства Александр Данилов.

Читайте такжеСтраны G7 и ЕС пригрозили России новыми санкциямиФинансовые санкции США и Евросоюза фактически отрезали от внешнего финансирования российских заемщиков. Срок до 30 дней, на который подпавшие под санкции компании и банки могут привлекать средства, означает, что привлечения невозможны, объясняет Данилов. Санкции фактически закрыли российским банкам рынок репо с зарубежными банками, сказал он.

Финансовый счет платежного баланса уже получил от санкций прямой негативный эффект, равный 2% ВВП, оценил директор департамента Минфина Максим Орешкин: такова цена закрытых внешних рынков. Сопоставимый шок вызвало снижение цен на нефть со $110 за баррель в конце июня до нынешних $93: по оценкам Минфина, снижение цены на $17 означает снижение экспорта на $55 млрд в год, это также около 2% ВВП — потери по торговому счету. Таким образом, совокупный негативный эффект для платежного баланса составил около $100 млрд.

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Компании и банки должны погасить $161 млрд за четыре квартала, банкам хватило бы валютной ликвидности на год, но они под двойным давлением, указывает Данилов.

С одной стороны, объясняет он, компании предъявляют повышенный спрос на кредиты для рефинансирования внешнего долга, с другой — есть риск изъятия валютных депозитов крупными компаниями. Рыночное фондирование банков сокращается.

Давление на ликвидность и кредитование банками — по факту — выплат внешнего долга означает, что у компаний и банков остается меньше ресурсов для развития, что скажется и на качестве активов банковской системы, и на всей экономике, заключает Данилов.

Санкции поменяли отношение инвесторов к России - ее деловой климат и прежде был хуже, чем в сопоставимых странах, а сейчас риски еще выросли, приостановлена передача технологий и инвестиций, подчеркивают в Fitch. Санкции увеличивают риск, что Россия отложит реформы: баланс смещается в сторону инерционной модели роста, обеспечивающей 1-2% в год; Россия становится более изолированной и остается зависимой от сырья.