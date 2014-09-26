Руководство «Актабанка» обвиняют в растрате 400 млн гривень

Органы Днепропетровской прокуратуры завели уголовное дело в отношении должностных лиц «Актабанка» за растрату более 400 млн грн средств вкладчиков банка, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным прокуратуры, должностные лица банка посредством проведения запрещенных финансовых операций вывели средства из банка и перевели их в наличность, чем нанесли ущерб физическим лицам – вкладчикам банка.

«В конце июля текущего года банк предоставил кредиты четырем компаниям на общую сумму 38 млн долл. под залог имущества предприятия, расположенного в зоне АТО (Луганск), а после этого досрочно предъявил требования по погашению кредитов, зная, что средства возвращены не будут», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время сумма невыполненных банком требований вкладчиков уже достигла 92 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября ввел временную администрацию в «Актабанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Нацбанк 15 августа повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, но в начале июня банк отменил решение регулятора в судебном порядке.

Справка УНИАН. «Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.