Закон о свободной экономической зоне Крыма вступит в силу с 27 сентября

В Украине с 27 сентября вступит в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно закону, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, попадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений (тарифные и количественные квоты, антидемпинговые ограничения и др.).

Физические и юридические лица с местом проживания или регистрации на территории Крыма облагаются налогами как нерезиденты, а любые пассивные доходы резидентов с источником их происхождения с территории СЭЗ Крыма, полученные таким резидентом, подлежат налогообложению как иностранные.

Также на товары (работы, услуги), поставляемые с территории СЭЗ Крыма на остальную территорию Украины, распространяются нормы законодательства Украины о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом и радиологическом контроле.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.